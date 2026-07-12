Φονική πυργκαγιά στον Ασπρόπυργο: Κατέληξε ο ένας πολυεγκαυματίας
Κατέληξε πριν λίγες ώρες ένας από τους τρεις πολυεγκαυματίες που έδιναν μάχη για τη ζωή τους μετά την ισχυρή έκρηξη σε επιχείρηση ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο.
Πρόκειται για έναν 54χρονο άνδρα, ο οποίος νοσηλευόταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Eίχε εγκαύματα στο 90% του σώματος του .
Μας ενημερώνει η Ρένα Κουβελιώτη.
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