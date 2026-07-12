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Φονική πυργκαγιά στον Ασπρόπυργο: Κατέληξε ο ένας πολυεγκαυματίας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
12/07/2026 13:33

Κατέληξε πριν λίγες ώρες ένας από τους τρεις πολυεγκαυματίες που έδιναν μάχη για τη ζωή τους μετά την ισχυρή έκρηξη σε επιχείρηση ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο.

Πρόκειται για έναν 54χρονο άνδρα, ο οποίος νοσηλευόταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Eίχε εγκαύματα στο 90% του σώματος του .

Μας ενημερώνει η Ρένα Κουβελιώτη.

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