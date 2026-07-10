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Συγκλονιστικό ντοκουμέντο από την έκρηξη στον Ασπρόπυργο

Μαρτυρίες μέσα από τη ΜΕΘ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
10/07/2026 19:52

Βίντεο ντοκουμέντο από την μεγάλη έκρηξη στον Ασπρόπυργο καταγράφει τις δραματικές στιγμές με τραυματία με καμένα τα ρούχα του να ξεφεύγει από τις φλόγες.

Συνελήφθησαν τόσο ο ιδιοκτήτης του συνεργείου όσο κ ο άνθρωπος που εκμεταλλευόταν  το βυτιοφόρο. Τρεις άνθρωποι εξακολουθούν να είναι διασωληνομένοι.

Μας ενημερώνει η Ρένα Κουβελιώτη

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