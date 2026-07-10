Συγκλονιστικό ντοκουμέντο από την έκρηξη στον Ασπρόπυργο

Βίντεο ντοκουμέντο από την μεγάλη έκρηξη στον Ασπρόπυργο καταγράφει τις δραματικές στιγμές με τραυματία με καμένα τα ρούχα του να ξεφεύγει από τις φλόγες.

Συνελήφθησαν τόσο ο ιδιοκτήτης του συνεργείου όσο κ ο άνθρωπος που εκμεταλλευόταν το βυτιοφόρο. Τρεις άνθρωποι εξακολουθούν να είναι διασωληνομένοι.

Μας ενημερώνει η Ρένα Κουβελιώτη