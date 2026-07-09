Κόλαση φωτιάς στον Ασπρόπυργο

Έντεκα τραυματίας, τρεις από τους οποίους νοσηλεύονται διασωληνωμένοι ήταν το αποτέλεσμα μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο το οποίο κάηκε ολοσχερώς.

Βίντεο ντοκουμέντο κατέγραψε το μέγεθος της ισχυρής έκρηξης η οποία προκλήθηκε από εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης σε βυτιοφόρο.

Μας ενημερώνει η Κατερίνα Αθανασιάδη.

Από το νοσοκομείο ΚΑΤ που νοσηλεύονται τραυματίες μας ενημερώνει ο Βασίλης Τζουβάνος.