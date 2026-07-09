Κόλαση φωτιάς στον Ασπρόπυργο
Τρεις τραυματίες στην εντατική
Έντεκα τραυματίας, τρεις από τους οποίους νοσηλεύονται διασωληνωμένοι ήταν το αποτέλεσμα μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο το οποίο κάηκε ολοσχερώς.
Βίντεο ντοκουμέντο κατέγραψε το μέγεθος της ισχυρής έκρηξης η οποία προκλήθηκε από εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης σε βυτιοφόρο.
Μας ενημερώνει η Κατερίνα Αθανασιάδη.
Από το νοσοκομείο ΚΑΤ που νοσηλεύονται τραυματίες μας ενημερώνει ο Βασίλης Τζουβάνος.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις