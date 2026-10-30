Φονική έκρηξη στην Πλάκα: Τη Δευτέρα οι απολογίες των τριών κατηγορουμένων

Την προσεχή Δευτέρα το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθούν στον ανακριτή οι τρεις κατηγορούμενοι για τη φονική έκρηξη και κατάρρευση κτιρίου στην Πλάκα, η οποία τον περασμένο Σεπτέμβριο στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για τρία κακουργήματα και ένα πλημμέλημα. Οι συλλήψεις τους έγιναν μετά το πόρισμα της έρευνας της Πυροσβεστικής, το οποίο έδειξε ότι η τραγωδία προκλήθηκε από δολιοφθορά στις σωληνώσεις φυσικού αερίου, καθώς οι δράστες προσπάθησαν να αφαιρέσουν τους χάλκινους σωλήνες της εγκατάστασης.

Αποτέλεσμα ήταν να χάσουν τη ζωή τους δύο νέα ζευγάρια Αμερικανών πολιτών, με μία εκ των θυμάτων έγκυο, και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, με τηνγυναίκα Ελληνίδα υπήκοο και τον σύζυγό της, υπήκοο Βρετανίας.

«Είμαστε συγκλονισμένοι που χάθηκαν επτά άνθρωποι για ένα σωλήνα αξίας 25 ευρώ» είπε ο δικηγόρος που εκπροσωπεί τις οικογένειες των Αμερικανών θυμάτων, οι οποίες θα δηλώσουν παράσταση προς Υποστήριξη της Κατηγορίας στην ανάκριση.

Οι κατηγορούμενοι, δύο Έλληνες και ένας υπήκοος Αλβανίας, είναι αντιμέτωποι με κατηγορίες για:

– Εμπρησμό από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο με αποτέλεσμα το θάνατο άλλων από πρόθεση κατά συναυτουργία

– Έκρηξη από την οποία προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο με αποτέλεσμα θάνατο άλλων από πρόθεση και κατά συναυτουργία

– Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή και κατά συναυτουργία

– Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή και κατά συναυτουργία