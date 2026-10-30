Ανακαίνιση κατοικίας: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Σε λειτουργία τέθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας» του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Η πρώτη φάση αφορά τις κλειστές κατοικίες, ενώ για τις κατοικίες που είναι ανοικτές θα ακολουθήσει νέα φάση υποβολής αιτήσεων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους έως τις 11 Ιανουαρίου 2027.

Το πρόγραμμα προβλέπει επιχορήγηση από 70% έως 95% για εργασίες ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης. Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης φτάνει τις 36.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται επιπλέον ενίσχυση έως 2.500 ευρώ για υποστηρικτικές υπηρεσίες. Η χρηματοδότηση παρέχεται σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στον Οδηγό Εφαρμογής της δράσης.

Ποια είναι η βασική προϋπόθεση για την αίτηση

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι ο ενδιαφερόμενος να διαθέτει Βεβαίωση Επιλεξιμότητας για την κατοικία που θέλει να ανακαινίσει.

Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν το Σχέδιο Παρεμβάσεων, στο οποίο θα αναγράφονται οι εργασίες που προτείνουν και το αντίστοιχο κόστος. Παράλληλα, θα πρέπει να καταθέσουν τις απαιτούμενες δηλώσεις και τα δικαιολογητικά.

Η πρόσληψη τεχνικού συμβούλου δεν είναι υποχρεωτική για την υποβολή της αίτησης. Ωστόσο, η συνδρομή του συνιστάται, ώστε να προετοιμαστεί σωστά το Σχέδιο Παρεμβάσεων.