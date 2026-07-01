Μητέρα καταγγέλλει την περιορισμένη πρόσβαση στον ΗΣΑΠ

Υπολειτουργία των ανελκυστήρων καταγγέλει μία μητέρα που προσπάθησε να περάσει απέναντι στο σταθμό της Καλλιθέας με το μωρό της στο καρότσι. Όπως δηλώνει οι ανελκυστήρες δεν λειτουργούσαν με τη μόνη λύση να ήταν να πάει σε άλλο σταθμο για να περάσει απέναντι. Η ΣΤΑΣΥ σε ανακοίνωσή της ζήτησε συγνώμη από τη μητέρα για την ταλαιπωρία.