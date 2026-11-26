Στη σύλληψη ενός 47χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στη Φλώρινα, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, έπειτα από έρευνα για παράνομο οπλισμό, που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 47χρονος συνελήφθη το βράδυ της Τρίτης από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Φλώρινας. Κατά την έρευνα στο σπίτι του εντοπίστηκε και κατασχέθηκε σημαντικός αριθμός αντικειμένων, που σχετίζονται με οπλισμό.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί εντόπισαν 551 κάλυκες διαφόρων διαμετρημάτων, 56 φυσίγγια, ένα αεροβόλο όπλο με διόπτρα, ένα αεροβόλο περίστροφο, μία ξιφολόγχη, καθώς και μία διόπτρα τυφεκίου.

Την προανάκριση για την υπόθεση ανέλαβε το Αστυνομικό Τμήμα Φλώρινας, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας.