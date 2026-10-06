Φαράγγι Ίμπρου: Σώος εντοπίστηκε Βρετανός τουρίστας

Σώος και καλά στην υγεία του βρέθηκε Βρετανός τουρίστας, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στο φαράγγι της Ίμπρου στα Σφακιά. Ο άνδρας μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο από τους διασώστες και επικοινώνησε με την οικογένειά του.

Η κινητοποίηση των Αρχών ξεκίνησε όταν η σύζυγος του τουρίστα, η οποία βρίσκεται στο εξωτερικό, ενημέρωσε ότι η τελευταία επικοινωνία τους είχε γίνει το απόγευμα της Κυριακής 4/10. Τότε, ο άνδρας βρισκόταν μέσα στο φαράγγι.

Επιχείρηση εντοπισμού στο φαράγγι της Ίμπρου

Μετά την αναφορά της συζύγου του, Αστυνομία και Πυροσβεστική Υπηρεσία κινητοποιήθηκαν για τον εντοπισμό του Βρετανού πεζοπόρου στα Σφακιά.

Η Πυροσβεστική ενίσχυσε τις έρευνες με οκτώ διασώστες και δύο οχήματα, οι οποίοι συνέδραμαν τους αστυνομικούς στην επιχείρηση μέσα στο φαράγγι της Ίμπρου.

Βρέθηκε καλά παρά την κακοκαιρία στα Σφακιά

Ο Βρετανός εντοπίστηκε το μεσημέρι, παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή. Οι διασώστες τον απομάκρυναν από το σημείο και τον οδήγησαν με ασφάλεια εκτός του φαραγγιού.