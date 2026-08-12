Εξιχνιάστηκε κλοπή καλωδίων αξίας 10.000 ευρώ στην Πάτρα
Εξιχνιάστηκε κλοπή καλωδίων αξίας 10.000 ευρώ που διαπράχθηκε στις 6 Αυγούστου 2026 στο Ρίο Πατρών.
Οι Αρχές, σχημάτισαν δικογραφία, σε βάρος τριών ενήλικων ημεδαπών ανδρών και ενός 16χρονου.
Οι κατηγορούμενοι στις 6/8/2026, είχαν μεταβεί με αυτοκίνητο σε εργοτάξιο κτιρίου υπό κατασκευή, διέρρηξαν τη σιδερένια πόρτα και αφαίρεσαν επτά στροφεία καλωδίων, αξίας 10.000 ευρώ.
Οι Αρχές κατάσχεσαν το αυτοκίνητο των δραστών, ενώ η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.
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