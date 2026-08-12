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Εξιχνιάστηκε κλοπή καλωδίων αξίας 10.000 ευρώ στην Πάτρα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
12/08/2026 11:47
Εξιχνιάστηκε κλοπή καλωδίων αξίας 10.000 ευρώ στην Πάτρα
ΦΩΤΟ- ΙΝΤΙΜΕ

Εξιχνιάστηκε κλοπή καλωδίων αξίας 10.000 ευρώ που διαπράχθηκε στις 6 Αυγούστου 2026 στο Ρίο Πατρών.

Οι Αρχές, σχημάτισαν δικογραφία, σε βάρος τριών ενήλικων ημεδαπών ανδρών και ενός 16χρονου.

Οι κατηγορούμενοι στις 6/8/2026, είχαν μεταβεί με αυτοκίνητο σε εργοτάξιο κτιρίου υπό κατασκευή, διέρρηξαν τη σιδερένια πόρτα και αφαίρεσαν επτά στροφεία καλωδίων, αξίας 10.000 ευρώ.

Οι Αρχές κατάσχεσαν το αυτοκίνητο των δραστών, ενώ η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

 

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