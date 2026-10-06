Έξι συλλήψεις για φωτιές από αμέλεια

Έξι άτομα συνελήφθησαν με την αυτόφωρη διαδικασία για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια σε Ζάκυνθο, Φθιώτιδα, Τρίκαλα, Αργολίδα και Ερέτρια Ευβοίας. Οι φωτιές εκδηλώθηκαν από τις 2 έως τις 5 Οκτωβρίου 2026 και προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια εργασιών, καύσης απορριμμάτων και χρήσης μελισσοκομικού καπνιστηρίου.

Ζάκυνθος και Φθιώτιδα

Στη Ζάκυνθο, συνελήφθη 39χρονος για φωτιά που ξέσπασε στις 2 Οκτωβρίου, στην περιοχή Αμπελοκήπων. Σύμφωνα με την έρευνα, κατά τη διάρκεια κοπής μετάλλου με ηλεκτρικό δίσκο, σπινθήρας προκάλεσε ανάφλεξη της βλάστησης. Η φωτιά επεκτάθηκε σε γειτονικό αγροτεμάχιο και έκαψε δύο στρέμματα ξηρών χόρτων. Επιβλήθηκε πρόστιμο 2.223,63 ευρώ.

Στη Φθιώτιδα, 54χρονος συνελήφθη για φωτιά στην περιοχή «Φτελιές» Καστρίου. Η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη χρήση μελισσοκομικού καπνιστηρίου, χωρίς την απαιτούμενη προσοχή. Το πρόστιμο ανήλθε σε 2.062,50 ευρώ.

Τρίκαλα, Αργολίδα και Ερέτρια

Στα Τρίκαλα, 33χρονος συνελήφθη μετά από φωτιά κοντά στο Κηπάκι. Είχε προχωρήσει σε καύση απορριμμάτων σε οικόπεδο και η φωτιά επεκτάθηκε σε γειτονικούς χώρους, καίγοντας συνολικά 31 στρέμματα αυτοφυούς βλάστησης. Επιβλήθηκε πρόστιμο 1.897 ευρώ.

Στην Αργολίδα, συνελήφθη 79χρονος για φωτιά σε γεωργική έκταση στο Μερκούρι Άργους-Μυκηνών, που προκλήθηκε κατά την καύση υπολειμμάτων σε σωρό. Το πρόστιμο ήταν 2.578 ευρώ.

Στην Ερέτρια Ευβοίας, συνελήφθησαν δύο άνδρες. Ένας 56χρονος για φωτιά που προκλήθηκε κατά την ηλεκτροκόλληση και κοπή μετάλλων με τροχό, με πρόστιμο 1.933,59 ευρώ, και ένας 46χρονος για πυρκαγιά από καύση απορριμμάτων σε βαρέλι στην περιοχή «Άγιος Παύλος». Του επιβλήθηκε πρόστιμο 2.578 ευρώ.

Από την 1η Ιανουαρίου έως τις 5 Οκτωβρίου 2026 έχουν επιβληθεί 860 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.477.403,44 ευρώ. Παράλληλα, έχουν γίνει 366 συλλήψεις, εκ των οποίων οι 325, ποσοστό 88,80%, αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια και οι 41, ποσοστό 11,20%, από πρόθεση.