Πολεμικό Ναυτικό: Η «Μπουμπουλίνα» βυθίστηκε στο Αιγαίο

Το Πολεμικό Ναυτικό χρησιμοποίησε την παροπλισμένη φρεγάτα τ. S ΦΓ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ (F-463) ως πλοίο-στόχο κατά τις βολές αποδοχής των κατευθυνόμενων βλημάτων SPIKE NLOS και ER στο Βόρειο Κρητικό Πέλαγος.

Μετά τις βολές, η φρεγάτα βυθίστηκε από υποβρύχιο με τορπίλη SUT.

Η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε στις 21 Οκτωβρίου, με συμμετοχή μονάδων του ελληνικού και του Ισραηλινού Ναυτικού. Πρόκειται για την πρώτη φορά που το Πολεμικό Ναυτικό βύθισε παροπλισμένη φρεγάτα στο Αιγαίο στο πλαίσιο τέτοιας άσκησης.

Στις βολές παρέστησαν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Αρχηγός Ναυτικού του Ισραήλ, Vice Admiral Eyal Harel, ο Αρχηγός ΓΕΝ, Αντιναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, και ο Αρχηγός Στόλου, Αντιναύαρχος Χρήστος Σασιάκος ΠΝ.

Βολές SPIKE NLOS και ER με στόχο τη φρεγάτα «Μπουμπουλίνα»

Οι κατευθυνόμενοι πύραυλοι SPIKE NLOS και ER εκτοξεύθηκαν από την Κανονιοφόρο τ. Μαχητής και από σκάφος ανορθόδοξου πολέμου τ. MARK-V. Οι βολές ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα και την επιχειρησιακή αξία των νέων οπλικών συστημάτων.

Βολές κατευθυνόμενων βλημάτων πραγματοποίησαν επίσης μονάδες του Ισραηλινού Ναυτικού. Η κοινή δραστηριότητα είχε ως στόχο και την ενίσχυση της επιχειρησιακής διαλειτουργικότητας των δύο Ναυτικών.

Στην άσκηση συμμετείχαν πλοία των Διοικήσεων Φρεγατών (ΔΦΓ), Υποβρυχίων (ΔΥ), Ταχέων Σκαφών (ΔΤΣ), Πλοίων Επιτηρήσεως (ΔΠΕ) και Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ). Επιπλέον, έλαβαν μέρος ελικόπτερα της Αεροπορίας Ναυτικού (ΔΑΝ), μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας και δύο πλοία-φορείς κατευθυνόμενων βλημάτων του Ισραηλινού Ναυτικού.

Διμερής συνάντηση Ελλάδας και Ισραήλ στη φρεγάτα «Ψαρά»

Στο περιθώριο των βολών, ο Αρχηγός ΓΕΝ και ο Αρχηγός Ναυτικού του Ισραήλ συναντήθηκαν στη φρεγάτα «Ψαρά». Οι δύο πλευρές συζήτησαν ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με επίκεντρο τις σύγχρονες προκλήσεις ασφάλειας στο θαλάσσιο περιβάλλον, την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Πηγή Βίντεο: FACEBOOK – Πολεμικό Ναυτικό – Hellenic Navy