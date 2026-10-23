Αχαρνές: Συνελήφθη 14χρονος για διακίνηση ηρωίνης και κοκαΐνης

Συνελήφθησαν ακόμη δύο άνδρες, 32 και 24 ετών – Κατασχέθηκαν ηρωίνη, κοκαΐνη, χάπια και 438 ευρώ σε επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ.

Υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών σε οικισμό των Αχαρνών εξιχνίασαν αστυνομικοί, προχωρώντας στη σύλληψη τριών ατόμων, μεταξύ των οποίων και ένας 14χρονος.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν επειτα από έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών, με τη συμμετοχή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε.

Η αστυνομική έρευνα επικεντρώθηκε σε κατοικία της περιοχής, η οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, φέρεται να αποτελούσε το σημείο από το οποίο γινόταν η διακίνηση των ουσιών. Η διερεύνηση ξεκίνησε μετά τον εντοπισμό ατόμου με μικροποσότητα ηρωίνης από αστυνομικούς του Σχεδίου «Αριάδνη».

Από την αξιολόγηση των πληροφοριών οι αρχές κατέληξαν στην ταυτοποίηση των τριών ατόμων, ηλικίας 32, 24 και 14 ετών, τα οποία συνελήφθησαν κατά την επιχείρηση στην κατοικία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι υποψήφιοι αγοραστές πλησίαζαν το σπίτι και επικοινωνούσαν με τους κατηγορουμένους μέσω των κιγκλιδωμάτων.

Σε άλλες περιπτώσεις, οι αγοραστές φέρονται να περνούσαν σε βοηθητικό δωμάτιο της κατοικίας, όπου τους παραδίδονταν οι ναρκωτικές ουσίες.

Στο σημείο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: