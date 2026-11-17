Διαβάζοντας την εκτενή επιστημονική τεκμηρίωση για τον Νοέμβριο του 1973

Ο ιστορικός Λεωνίδας Καλλιβρετάκης με την επιστημονική του έρευνα για το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών το 2004, η οποία αφορούσε στα θύματα του Πολυτεχνείου, τεκμηρίωσε 24 επώνυμους νεκρούς, ωστόσο στη δημόσια συζήτηση, συνειδητά επανέρχονται ερωτήματα όπως: «Υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο;» και «Ήταν μέσα ή έξω;».

Η έρευνα του Λεωνίδα Καλλιβρετάκη για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου βασίστηκε εν πολλοίς στο εισαγγελικό πόρισμα του Δημήτρη Τσεβά, ο οποίος ανέλαβε το 1974 την προκαταρκτική εξέταση για τα γεγονότα, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με την ίδια έρευνα, το χουντικό καθεστώς είχε αναγνωρίσει από την επόμενη μέρα του Πολυτεχνείου 4 νεκρούς, αυξάνοντας αργότερα τον κατάλογο στους 15.

Ο Λεωνίδας Καλλιβρετάκης Πηγή: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Η Χούντα αναγνώρισε πρώτη τους νεκρούς

Το καθεστώς Παπαδόπουλου από την πρώτη στιγμή αναγνώρισε επίσημα νεκρούς στα γεγονότα της 17 Νοέμβρη, πολύ πριν δηλαδή ξεκινήσει η έρευνα του εισαγγελέα Δημήτρη Τσεβά, ωστόσο ακόμα και σήμερα τα γεγονότα εκείνων των ημερών αμφισβητούνται έντονα.

Το πόρισμα Τσεβά

Ο Δημήτρης Τσεβάς, σύμφωνα με την έρευνα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών σημείωνε ότι: «Ανεξιχνίαστος παραμένει εισέτι ο ακριβής αριθμός των νεκρών… Κατά την διαδρομήν της ερεύνης εβεβαιώθησαν ή και απλώς επιθανολογήθησαν περιστατικά εδραιούντα παρ’ εμοίτην πεποίθησιν ότι οι νεκροί εκ των γεγονότων του Πολυτεχνείου υπήρξαν περισσότεροι των επισήμως ανακοινωθέντων».

Ο Δημήτρης Τσεβάς Πηγή: ΕΡΤ

Ο Τσεβάς δηλαδή, τόνισε ότι παρόλο που ο ακριβής αριθμός των νεκρών παραμένει ανεξιχνίαστος, εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι νεκροί από τα γεγονότα του Πολυτεχνείου υπήρξαν περισσότεροι από όσους ανακοινώθηκαν επίσημα.

Η εκτίμησή του ήταν ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να φθάνει τους 34 (18 επώνυμους και 16 ανώνυμους), τους οποίους διέκρινε σε τρεις κατηγορίες:

Επισήμως ανακοινωθέντες νεκροί, στους οποίους περιλάμβανε τους γνωστούς 15.

Νεκροί πλήρως βεβαιωθέντες, στους οποίους περιλάμβανε άλλους 3.

Νεκροί βασίμως προκύπτοντες, στους οποίους συγκατέλεγε 16 ανώνυμους νεκρούς, για τους οποίους υπήρξαν επώνυμες καταθέσεις. Σε αυτούς συγκαταλέγονται 10 που προέκυψε ότι διακομίστηκαν στο Ρυθμιστικό Κέντρο Αθηνών, χωρίς να καταχωρηθούν επισήμως.

Στο πόρισμα αυτό, η έρευνα Καλλιβρετάκη, προσθέτει και 1.103 τραυματίες, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται όσοι δεν κατεθύνθηκαν σε νοσοκομεία, αλλά σε ιδιωτικές κλινικές και κατοικίες.

Τα ονόματα των νεκρών

Η έρευνα του Λεωνίδα Καλλιβρετάκη αποκαλύπτει όχι μόνο των αριθμό των νεκρών, αλλά και τα ονοματεπώνυμά τους. Ο κατάλογος των νεκρών παραμένει προσωρινός, καθώς εξακολουθεί συνεχώς να εμπλουτίζεται και να διορθώνεται, αναφέρει ο ιστορικός.

Επισήμως κατά τα γεγονότα του Πολυτεχνείου (16–18 Νοεμβρίου 1973) καταγράφηκαν 24 επώνυμοι νεκροί και 16 ανώνυμοι, για τους οποίους «προκύπτει βασίμως» ο θάνατός τους από επίσημες, επώνυμες και σχετικά αξιόπιστες καταθέσεις, με συγκεκριμένα στοιχεία. Αυτοί έχασαν τη ζωή τους εκτός ιδρύματος, σε διάφορους δρόμους και γειτονιές της Αθήνας.

Σπυρίδων Κοντομάρης, 57 ετών Διομήδης Κομνηνός, 17 ετών Σωκράτης Μιχαήλ, 57 ετών Toril Margrethe Engeland, 22 ετών Βασίλειος Φάμελλος, 26 ετών Γεώργιος Σαμούρης, 22 ετών Δημήτριος Κυριακόπουλος, 35 ετών Σπύρος Μαρίνος, 31 ετών Νικόλαος Μαρκούλης, 24 ετών Αικατερίνη Αργυροπούλου, 76 ετών Στυλιανός Καραγεώργης, 19 ετών Μάρκος Καραμανής, 23 ετών Αλέξανδρος Σπαρτίδης, 16 ετών Δημήτριος Παπαϊωάννου, 60 ετών Γεώργιος Γεριτσίδης, 47 ετών Βασιλική Μπεκιάρη, 17 ετών Δημήτρης Θεοδώρας, 5 ετών (το νεότερο θύμα) Αλέξανδρος Βασίλειος (Μπασρί) Καράκας, 43 ετών Αλέξανδρος Παπαθανασίου, 59 ετών Ανδρέας Κούμπος, 63 ετών Μιχαήλ Μυρογιάννης, 20 ετών Κυριάκος Παντελεάκης , 44 ετών Ευστάθιος Κολινιάτης, 47 ετών Ιωάννης Μικρώνης του Αγγέλου, 22 ετών

Πηγή: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Δεν ήταν μόνο στις 17 Νοεμβρίου

Ως νεκροί του Πολυτεχνείου λογίζονται όσοι έχασαν τη ζωή τους από αστυνομικές ή στρατιωτικές δυνάμεις από τις 16 μέχρι τις 18 Νοεμβρίου, στους δρόμους κυρίως γύρω από το Πολυτεχνείο.

Δεν ήταν μόνο φοιτητές

Ανάμεσα στους επώνυμους νεκρούς συγκαταλέγονται όχι μόνο φοιτητές, αλλά και νήπιο (όπως ο Δημήτρης Θεόδωρας), μαθητές, ιδιωτικοί υπάλληλοι και εργατοτεχνίτες.

Συμπερασματικά, νεκροί του Πολυτεχνείου ήταν όσοι έχασαν τη ζωή τους στους γύρω δρόμους από τα πυρά έλευθερων σκοπευτών από ταράτσες των κυβερνητικών κτηρίων, από ξυλοδαρμούς της αστυνομίας και από επιθέσεις με χημικά.