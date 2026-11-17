Οικογένειες με μικρά παιδιά αφήνουν από νωρίς το πρωί λουλούδια και μηνύματα στο μνημείο του Πολυτεχνείου για την 53η επέτειο, αποτίοντας φόρο τιμής, στους αγωνιστές της εξέγερσης.

Περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί βρίσκονται επί ποδός, ενώ drones και ελικόπτερο μεταδίδουν εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΕΛ.ΑΣ. Οι έλεγχοι είναι αυξημένοι γύρω από το Πολυτεχνείο, στα Εξάρχεια, σε πανεπιστημιακά ιδρύματα, πρεσβείες και δημόσια κτίρια.

Με εντολή της Αστυνομίας, σήμερα στις 14:00 θα κλείσουν οι σταθμοί: Σύνταγμα, Πανεπιστήμιο,Μέγαρο Μουσικής

Οι συρμοί θα διέρχονται από τους συγκεκριμένους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Η Τροχαία έχει θέσει σε εφαρμογή εκτεταμένες παρεμβάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Οι απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης, αλλά και οι διακοπές κυκλοφορίας, εφαρμόζονται σταδιακά, ανάλογα με την εξέλιξη των εκδηλώσεων.