Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε απάτες με το πρόσχημα «υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστή

Eξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες με το πρόσχημα «υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστή».

Μετά από ευρείασς κλίμακας αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στο Ζεφύρι εντοπίστηκε και το «τηλεφωνικό κέντρο» της οργάνωσης.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν -7- μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων τα δύο αρχηγικά μέλη και οι τηλεφωνητές, ενώ σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και απάτες κατ’ επάγγελμα, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, με περιουσιακό όφελος άνω των -120.000- ευρώ.

Ειδικότερα, για να πετύχουν το σκοπό τους:

-πραγματοποιούσαν καθημερινά τηλεφωνικές κλήσεις σε υποψήφια θύματα, τα στοιχεία των οποίων αντλούσαν από τηλεφωνικούς καταλόγους,

-παρουσιάζονταν ψευδώς ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστές,

-επικαλούνταν διάφορα προσχήματα, όπως φορολογικές δηλώσεις, ασφάλιση χρημάτων και τιμαλφών ή δήθεν διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας,

-έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώνουν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα και να τα τοποθετούν σε προκαθορισμένα σημεία εντός ή εκτός της οικίας τους και

-μετέβαιναν άμεσα στις οικίες, απ’ όπου αφαιρούσαν ή παραλάμβαναν τα χρήματα και τα τιμαλφή, προφασιζόμενοι ότι απαιτείται καταμέτρηση ή εκτίμησή τους.

Ως προς τους ρόλους τους, τα αρχηγικά μέλη είχαν τον συντονισμό και την εποπτεία της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ οι τηλεφωνητές ήταν επιφορτισμένοι με την εξεύρεση υποψήφιων θυμάτων, τη συλλογή και ενεργοποίηση τηλεφωνικών συνδέσεων και συσκευών, καθώς και την πραγματοποίηση των απατηλών τηλεφωνικών κλήσεων.

Μάλιστα, η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε με τη μορφή «οικογενειακής επιχείρησης» καθώς όλα τα μέλη είχαν μεταξύ τους συγγενικούς δεσμούς, ενώ προέρχονταν και από την ίδια κοινωνική ομάδα.

Συνολικά, από τις έρευνες που διενεργήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-13- κινητά τηλέφωνα,

-3- πακέτα καρτοκινητής τηλεφωνίας,

-13- αποκομμένα φύλλα ονομαστικού τηλεφωνικού καταλόγου με στοιχεία πολιτών, στα οποία είχαν γίνει σκόπιμες επισημάνσεις,

-2- χρυσά βραχιόλια, -4- μενταγιόν, -1- χρυσή αλυσίδα και

αυτοκίνητο.

Εκτιμάται ότι, το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης από την παράνομη δράση των μελών της υπερβαίνει το ποσό των -1.600.000- ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους της δράσης τους συνεχίζεται.