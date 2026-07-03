Σοκ στο Χαλάνδρι: 17χρονος «βούτηξε»  στο κενό

Ένα σοβαρό περιστατικό συνέβη σήμερα τα ξημερώματα σε ξενοδοχείο στο Χαλάνδρι όπου 17χρονος Άγγλος έπεσε από μπαλκόνι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας, ο ανήλικος ήταν υπό την επήρεια ουσιών όταν έπεσε από μπαλκόνι του πρώτου ορόφου. Μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό και νοσηλεύεται σε εξεραιτικά κρίσιμη κατάσταση.