Αντιπυρική περίοδος: 245 Ευρωπαίοι πυροσβέστες στην Ελλάδα

Κατά την αντιπυρική περίοδο του 2026, 245 Ευρωπαίοι πυροσβέστες (από Γαλλία, Μολδαβία, Ρουμανία, Τσεχία) θα εγκατασταθούν στην Ελλάδα από 16 Ιουλίου έως 15 Σεπτεμβρίου (σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα) για να συνδράμουν στην κατάσβεση δασικών πυρκαγιών και να ανταλλάξουν τεχνογνωσία.

Παράλληλα, 21 Έλληνες πυροσβέστες της Ε.ΜΟ.Δ.Ε. θα μεταβούν για υποστήριξη στο εξωτερικό:

Στη Γαλλία (1-15 Ιουλίου)

Στην Κύπρο (1-15 Σεπτεμβρίου)

Συνολικά στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα προεγκατάστασης συμμετέχουν 777 πυροσβέστες από 14 χώρες, οι οποίοι θα κατανεμηθούν σε 6 χώρες υποδοχής. Η Ελλάδα, που φιλοξένησε το πιλοτικό πρόγραμμα το 2022, συμμετέχει σταθερά για 5η χρονιά και απορροφά ξανά τον μεγαλύτερο αριθμό δυνάμεων.

Συνολικά, στο πρόγραμμα προεγκατάστασης μετέχουν κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο 777 πυροσβέστες από 14 διαφορετικές χώρες του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, περισσότεροι από κάθε άλλη χρονιά. Πέραν της Ελλάδας, θα φιλοξενηθούν ακόμη σε Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρο και Πορτογαλία, με τις χώρες υποδοχής να είναι επίσης περισσότερες από κάθε άλλη χρονιά.