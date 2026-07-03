Οι καντάδες της Αμοργού

Ένα χαρούμενο τραγούδι, ηλιοβασίλεμα στο απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου, νέα παιδιά ντυμένα απλά, το άρωμα του γιασεμιού και οι αναμνήσεις μιας άλλης εποχής αρκούν για να μάθουν οι νεότεροι και να θυμηθούν οι μεγαλύτερο.

Οι Αμοργιανές καντάδες ταξίδεψαν όσους είχαν την τύχη να βρεθούν στην Αναβίωση των Αμοργιανών Καντάδων.

Κοπέλες ντυμένες με παραδοσιακές φορεσιές, μουσικοί από κάθε γωνιά της Αμοργού και άνθρωποι που αγαπούν την τοπική παράδοση γέμισαν τα σοκάκια με τραγούδια, καντάδες και αυτοσχέδιες μαντινάδες, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που θύμιζε τις αυθεντικές γειτονιές του χθες.

Στην διαδρομή η απαραίτητη στάση στα μπαλκόνια για το τραγούδι. Η μουσική διαδρομή ολοκληρώθηκε στην πλατεία του Ποταμού με ένα αυθεντικό γλέντι, γεμάτο τραγούδι, χορό και τη ζεστή φιλοξενία που χαρακτηρίζει διαχρονικά την Αμοργό.