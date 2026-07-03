Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές σε Βαθύλακκο και Νέα Απολλωνία Θεσσαλονίκης

Σε άμεση οριοθέτηση δύο πυρκαγιών που ξέσπασαν στον νομό Θεσσαλονίκης προχώρησε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, επιστρατεύοντας ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Νέα Απολλωνία: Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική ζώνη λίγο μετά τις 19:30. Για την- κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα και 2 αεροσκάφη, έχοντας τη συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας.

Βαθύλακκος (Δήμος Χαλκηδόνος): Η πυρκαγιά έκαιγε χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με 5 οχήματα, πεζοπόρο τμήμα της 7ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές, 3 αεροπλάνα και 1 ελικόπτερο, με υποστήριξη από υδροφόρες των ΟΤΑ.