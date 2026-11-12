Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση με λαθραία τσιγάρα

Πέντε άτομα συνελήφθησαν για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε λαθραία τσιγάρα, με κύρια περιοχή δράσης τη Θεσσαλονίκη.

Η επιχείρηση οργανώθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, έπειτα από πολύμηνη έρευνα. Εκτός από τους πέντε συλληφθέντες, έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη έξι άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η οργάνωση είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2026. Τα μέλη της είχαν διακριτούς ρόλους, που περιλάμβαναν τη μεταφορά, τη φόρτωση, την εκφόρτωση, την αποθήκευση και την πώληση των λαθραίων προϊόντων.

Οι ρόλοι των μελών και το δίκτυο διανομής

Κεντρικό ρόλο φέρεται να είχε ένας 44χρονος, ο οποίος συμμετείχε σε όλα τα στάδια της διακίνησης και επέβλεπε τις μεταφορές, αλλά και την ασφάλεια των χώρων αποθήκευσης.

Δύο 50χρονοι αναλάμβαναν την παραλαβή και τη διανομή των προϊόντων, ενώ κατά περίπτωση λειτουργούσαν ως προπομποί για να αποφεύγεται ο εντοπισμός από την Αστυνομία. Ένας 60χρονος είχε διαθέσει αποθηκευτικό χώρο στην αυλή της κατοικίας του και φρόντιζε για τη φύλαξη των λαθραίων προϊόντων. Στη μεταφορά και τη φορτοεκφόρτωση συμμετείχαν επίσης ένας 19χρονος και ένας ανήλικος.

Μάλιστα, ένας από τους δύο 50χρονους φέρεται να παρέδιδε σχεδόν καθημερινά τσιγάρα σε εμπόρους λιανικής και να εισέπραττε τα χρήματα από τις πωλήσεις. Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί τουλάχιστον πέντε καταστήματα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης που προμηθεύονταν τα προϊόντα.

Τα προϊόντα που μετέφερε το φορτηγό και κατασχέθηκαν απ'την ΕΛ.ΑΣ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Τα ευρήματα και τα εκατομμύρια τσιγάρα

Στις έρευνες σε κατοικίες, αποθήκη και φορτηγό κατασχέθηκαν 1.086 χαρτοκιβώτια με 10.860.000 τσιγάρα, 20.128 συσκευασίες καπνού συνολικού βάρους 1.006 κιλών, 71 ρολόγια, μεταξύ των οποίων και πολυτελή, ένας τράκτορας με επικαθήμενο, ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο και 15.000 ευρώ.

Τα προϊόντα που εντοπίστηκαν στην αποθήκη και κατέσχεσε η ΕΛ.ΑΣ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Συνολικά, η οργάνωση φέρεται να είχε διακινήσει 17.010.000 τσιγάρα, σε 1.701 χαρτοκιβώτια. Το προσδοκώμενο παράνομο οικονομικό όφελος υπολογίζεται σε 1.360.800 ευρώ.

Οι πέντε συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους.

Πηγή Βίντεο: YouTube – Ελληνική Αστυνομία – Hellenic Police