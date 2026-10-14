Xάλκινο μετάλλιο και διάκριση για την Εθνική Ομάδα Ρομποτικής στη Νότια Κορέα

Άφησαν τα θρανία τους , με εφόδιο την αγάπη τους για την τεχνολογία και με το εθνόσημο στο πέτο ανέβηκαν στο βάθρο στην Ολυμπιάδα «FIRST Global Challenge». Η γαλανόλευκη και το χαμογελό τους έδωσαν το δικό τους χρώμα . Η Εθνική Ομάδα Ρομποτικής , επτά παιδιά απο 14 εως 18 ετών αντιμετώπισαν ομάδες από 190 χώρες και βροντοφώναξαν οτι η καινοτομία σε συνδυασμό με την θέληση έχουν και χρώμα Ελληνικό.

Η φετινή θεματική της Ολυμπιάδας «Igniting Innovation» ανέδειξε ένα από τα πιο σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα της εποχής μας, την προστασία του πλανήτη μας από τις δασικές πυρκαγιές. Οι μαθητές κλήθηκαν να σχεδιάσουν και να κατασκεύασαν καινοτόμα ρομπότ, αναζητώντας τεχνολογικές λύσεις για την εξάλειψη μιας ανεξέλεγκτης πυρκαγιάς αλλά και την πρόληψη μελλοντικών καταστροφών.

Το ρομπότ «PITHIA»

Η FIRST Global Challenge Team Greece powered by ΔΕΗ, με μαθητές και μαθήτριες Λυκείου από όλη τη χώρα, συμμετείχε με το ρομπότ «PITHIA» σε αγώνα συμμαχιών, όπου ζητήθηκε από τις ομάδες να «σβήσουν» πυρκαγιές συλλέγοντας και μεταφέροντας εκατοντάδες πορτοκαλί σφαιρίδια στις ειδικές μονάδες κατάσβεσης της πίστας.

Από το Boot Camp προετοιμασίας τον περασμένο Ιούλιο, περισσότερα από 135 μέλη του κλιμακίου της ομάδας δούλεψαν για αμέτρητες ώρες, με τον συντονισμό των προπονητών και των μεντόρων, ώστε να φτάσουν να έχουν ένα από τα πιο άρτια μηχανικά ρομπότ παγκοσμίως.

Η Διάκριση

Η ελληνική αποστολή διακρίθηκε και στους αγώνες συμμαχιών του Robot Game, όπου κατέκτησε την 4η θέση παγκοσμίως. Ενώ έλαβε, επίσης, την 3η θέση στο Innovation Engineering Award, καθώς και Social Media Award. Σε αυτούς τους αγώνες η διάκριση, που κατέκτησε η Εθνική μας Ομάδα, αποδίδεται στις ομάδες τόσο για τις πρωτότυπες τεχνικές τους προσεγγίσεις όσο και το ομαδικό πνεύμα το οποίο επιδεικνύουν.

Η διάκριση της Εθνικής ομάδας ρομποτικής αναδεικνύει το ταλέντο, τη δημιουργικότητα και τις δυνατότητες της νέας γενιάς να δώσει λύσεις σε σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις.