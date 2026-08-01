Επιχείρηση αναζήτησης 65χρονου στην περιοχή του φαραγγιού της Σαμαριάς

Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση αναζήτησης ενός 65χρονου άνδρα, στην περιοχή του φαραγγιού της Σαμαριάς, ο οποίος από χθες το πρωί, είχε μεταβεί στην περιοχή για πεζοπορία, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα, να έχει επικοινωνήσει με το οικογενειακό του περιβάλλον, και να έχει δώσει σημεία ζωής.

Από το περιβάλλον του 65χρονου, οι Αρχές ενημερώθηκαν, ότι ο άνδρας, έφυγε από τα Χανιά με λεωφορείο, θέλοντας να επισκεφθεί την περιοχή Αγίου Παύλου και Αγίας Ρουμέλης για πεζοπορία.

Όμως μετά από αρκετές ώρες, οι οικείοι του ανησύχησαν, καθώς δεν είχε επικοινωνήσει μαζί τους.

Αυτό, προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας και των Αρχών, όπου μαζί με τους διασώστες της Πυροσβεστικής, έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του στην ευρύτερη περιοχή του φαραγγιού.