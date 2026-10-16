Ηράκλειο: Τρεις συλλήψεις για τηλεφωνικές απάτες

Τρεις Έλληνες, ένας 23χρονος και δύο γυναίκες 31 και 36 ετών, συνελήφθησαν στο Ηράκλειο για τηλεφωνικές απάτες με πρόσχημα υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, από τις τέσσερις απάτες που εξιχνιάστηκαν, οι δράστες απέσπασαν συνολικά 22.460 ευρώ και κοσμήματα απροσδιόριστης αξίας. Παράλληλα, εξιχνιάστηκε μία ακόμη απόπειρα εξαπάτησης. Οι υποθέσεις διαπράχθηκαν από τις 3 έως τις 13 Οκτωβρίου 2026 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Πώς εξαπατούσαν τους πολίτες

Οι δράστες τηλεφωνούσαν σε κατοίκους και προσποιούνταν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ. Με αυτό το πρόσχημα, έπειθαν τα θύματα να αφήσουν χρήματα και κοσμήματα σε εξωτερικό σημείο της κατοικίας τους, όπου δεν υπήρχε επιτήρηση.

Στη συνέχεια, μέλη της ομάδας πήγαιναν στα συγκεκριμένα σημεία με όχημα και αφαιρούσαν τα αντικείμενα. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι εμπλεκόμενοι είχαν ρόλο εισπράκτορα ή οδηγού του οχήματος που χρησιμοποιούσαν για τις μετακινήσεις τους.

Πώς έφτασε η Αστυνομία στις συλλήψεις

Η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, σε συνεργασία με τα Αστυνομικά Τμήματα Φαιστού, Μινώα Πεδιάδας και Β΄ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου, οδήγησε στην εξιχνίαση των υποθέσεων.

Στις 14 Οκτωβρίου, αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου εντόπισαν το όχημα στο οποίο επέβαιναν οι τρεις κατηγορούμενοι και τους συνέλαβαν.

Τα ευρήματα και η συνέχεια της έρευνας

Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι όπου διέμεναν από κοινού, σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν πέντε κινητά τηλέφωνα και 400 ευρώ.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, με στόχο τον εντοπισμό των υπόλοιπων μελών της εγκληματικής ομάδας και την πλήρη διερεύνηση της δράσης της.