Ευαγγελία Μουμούρη για ΜΚΟ: “Δεν μου φτάνει η δικαιοσύνη. Θέλω το κακό τους”

Η γνωστή ηθοποιός Ευαγγελία Μουμούρη αποκάλυψε ότι έπεσε και η ίδια θύμα της εγκληματικής οργάνωσης, όπου με “βιτρίνα” ΜΚΟ, αποσπούσε χρήματα ως δωρεές για άρρωστα παιδιά, κρατώντας ποσά για προσωπική χρήση.

Η Ευαγγελία Μουμούρη μοιράστηκε με story στο Instagram την δική της εμπειρία, αναφέροντας ότι έδωσε και η ίδια χρήματα στην συγκεκριμένη ΜΚΟ, για να βοηθήσει παιδί να πάει στην Αμερική.

Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων είπε: ” Πριν λίγο καιρό είχα κάνει ένα βίντεο για να βοηθήσουμε τον Άλεξ να πάει στην Αμερική. έδωσα και ‘γώ χρήματα και έδωσαν και αρκετοί. Αυτά τα χρήματα δεν πήγαν όλα στον Άλεξ…”

Η ηθοποιός εξέφρασε επίσης τον προβληματισμό της για τα συναισθήματα που νιώθει για τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Ειδικότερα, ” Πιστεύω στην δικαιοσύνη, αλλά για κάποιον λόγο τώρα εμένα δεν μου φτάνει η δικαιοσύνη, δηλαδή… θέλω να πάθουν κακό”.