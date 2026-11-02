Αποκαλυπτικοί διάλογοι των «εγκεφάλων» της απάτης με την ΜΚΟ
Εξοργισμένοι είναι πολλοί δωρητές, που εξαπατήθηκαν από το κύκλωμα της ΜΚΟ, που εκμεταλλεύονταν άρρωστα παιδιά, για να θησαυρίζει. Αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι των κατηγορούμενων, για την πολυτελή ζωή τους, με τα εκατομμύρια από τις δωρεές.
Οι αρχές, ξεσκονίζουν το παρελθόν και τους λογαριασμούς του επικεφαλής της οργάνωσης ο οποίος έκανε μια πολυτελέστατη ζωή, ενώ δήλωνε συστηματικά άνεργος και έπαιρνε τα επιδόματα της πρόνοιας..
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