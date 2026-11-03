Σαμοθράκη: Κλειστά τα σχολεία λόγω της “Agneta”

Καταστροφές αφήνει πίσω της η κακοκαιρία στην Σαμοθράκη, με το νησί να είναι σε κατάσταση κινητοποίησης red code.

Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν προβλήματα στις υδρευτικές εγκαταστάσεις. Καταστροφές εντοπίζουν και οι αγρότες στις περιουσίες τους, με την ελιά να έχει πληγεί σημαντικά.

Κλειστά τα σχολεία

Τα σχολεία είναι κλειστά σήμερα στο νησί, μετά από απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

Όπως αναφέρει ο Δήμος Σαμοθράκης σε ανακοίνωσή του, τα συνεργεία του δήμου, βρίσκονται επί ποδός και καταγράφουν τις ζημιές. Παράλληλα μέχρι το σαββατοκύρακο, πρόκειται να αποκατασταθεί το αγροτικό και οδικό δίκτυο του νησιού.