Ηράκλειο: 58χρονος έστελνε απειλητικά μηνύματα στην πρώην του

Στη σύλληψη ενός 58χρονου προχώρησαν οι Αρχές στο Ηράκλειο, έπειτα από καταγγελία της 43χρονης πρώην συντρόφου του για ενδοοικογενειακή βία.

Η γυναίκα ανέφερε ότι δεχόταν απειλητικά μηνύματα και συνεχή παρενόχληση μέσω του κινητού τηλεφώνου.

Η 43χρονη απευθύνθηκε στην Αστυνομία, καθώς, όπως καταγγέλθηκε, φοβήθηκε για τη ζωή της. Μετά την αναφορά της, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν τον 58χρονο.

Ο συλληφθείς πρόκειται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Ηρακλείου για την υπόθεση που ερευνάται.