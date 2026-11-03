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Ηράκλειο: 58χρονος έστελνε απειλητικά μηνύματα στην πρώην του

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
03/11/2026 15:45
Ηράκλειο: 58χρονος έστελνε απειλητικά μηνύματα στην πρώην του
AP-PHOTO

Στη σύλληψη ενός 58χρονου προχώρησαν οι Αρχές στο Ηράκλειο, έπειτα από καταγγελία της 43χρονης πρώην συντρόφου του για ενδοοικογενειακή βία.

Η γυναίκα ανέφερε ότι δεχόταν απειλητικά μηνύματα και συνεχή παρενόχληση μέσω του κινητού τηλεφώνου.

Η 43χρονη απευθύνθηκε στην Αστυνομία, καθώς, όπως καταγγέλθηκε, φοβήθηκε για τη ζωή της. Μετά την αναφορά της, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν τον 58χρονο.

Ο συλληφθείς πρόκειται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Ηρακλείου για την υπόθεση που ερευνάται.

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