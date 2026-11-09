Έρχονται ηλεκτρονικά πρόστιμα για οχήματα χωρίς ΚΤΕΟ

Περισσότεροι από 500.000 ιδιοκτήτες οχημάτων ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με ηλεκτρονικά πρόστιμα για εκπρόθεσμο ή ανύπαρκτο έλεγχο ΚΤΕΟ, καθώς οι νέες διασταυρώσεις αναμένεται να ενεργοποιηθούν μέσα στον Νοέμβριο.

Το πρόστιμο για τα επιβατικά ΙΧ ανέρχεται σε 150 ευρώ, ενώ σε συγκεκριμένες κατηγορίες οχημάτων φτάνει τα 350 ευρώ.

Οι έλεγχοι για το ΚΤΕΟ αποτελούν το επόμενο βήμα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, μετά τους ελέγχους για τα ανασφάλιστα οχήματα και τα απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας. Όπως ανέφερε ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, οι νέοι έλεγχοι θα ακολουθήσουν την ίδια διαδικασία. Ωστόσο, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη η ακριβής ημερομηνία αποστολής των πρώτων προστίμων.

Για ταξί, ασθενοφόρα, λεωφορεία, φορτηγά και ρυμουλκούμενα άνω των 3,5 τόνων φτάνει τα 350 ευρώ. Στην ηλεκτρονική διαδικασία προστίθεται ψηφιακό τέλος συναλλαγής 2,4%, με αποτέλεσμα το πρόστιμο για ένα ΙΧ να διαμορφώνεται στα 153,60 ευρώ.

Η πρώτη ηλεκτρονική πράξη δεν οδηγεί αυτομάτως σε αφαίρεση διπλώματος. Διαφορετική είναι η αντιμετώπιση σε περίπτωση επανάληψης της ίδιας παράβασης από τον ίδιο ιδιοκτήτη και για το ίδιο όχημα μέσα σε τρία χρόνια από την προηγούμενη κοινοποίηση. Τότε το πρόστιμο διπλασιάζεται και αφαιρούνται η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες.

Πώς θα ενημερώνονται οι ιδιοκτήτες και πώς μπορούν να κάνουν ένσταση

Οι πράξεις προστίμων θα κοινοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω email, SMS ή Gov.gr Wallet, με βάση τα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δηλωθεί. Όσοι διαφωνούν με την πράξη μπορούν να υποβάλουν ένσταση στην εφαρμογή «Διασταυρωτικοί Έλεγχοι Οχημάτων» μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες, καταθέτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι ιδιοκτήτες μπορούν επίσης να ελέγχουν την κατάσταση του οχήματός τους μέσω της υπηρεσίας MyAuto. Εκεί εμφανίζονται το αποτέλεσμα του τελευταίου τεχνικού ελέγχου και η ημερομηνία του επόμενου ΚΤΕΟ. Μέσω του gov.gr είναι διαθέσιμο και το ιστορικό των τεχνικών ελέγχων με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Τέλος, για τα συνηθισμένα επιβατικά ΙΧ ο πρώτος έλεγχος ΚΤΕΟ γίνεται όταν συμπληρωθούν τέσσερα χρόνια από την πρώτη κυκλοφορία και στη συνέχεια επαναλαμβάνεται κάθε δύο χρόνια. Για τα οχήματα που κυκλοφόρησαν καινούρια το 2022, η υποχρέωση πρώτου ελέγχου έρχεται μέσα στο 2026.