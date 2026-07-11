Νάξος: Σανδάλια από το παρελθόν

H Δέσποινα, ο Γιάννης και ο Ομάρ: Μία γεωπόνος, ένας λαουτέρης και ένας μετανάστης από το Μάλι κρατάνε ζωντανή την τέχνη του σανδαλοποιού στην Νάξο

Περπατώντας στην χώρα της Νάξου οι τουρίστες σταματούν σε ένα κατάστημα με σανδάλια.

Πίσω από την γυάλινη βιτρίνα η Δέσποινα, ο Γιάννης και ο Ομάρ δουλεύουν ακατάπαυστα και δημιουργούν μοναδικά σανδάλια μπροστά στα μάτια των τουριστών. Είναι τρείς νέοι άνθρωποι που αποφάσισαν να ζήσουν στην Νάξο και να συνεχίσουν μία παλιά παραδοσιακή τέχνη που σβήνει.

Η 27χρονη Δέσποινα κατάγεται από τις Εγγαρές. Σπούδασε γεωπόνος στην Κρήτη. Η αγάπη της για το νησί της την έφερε πίσω στην Νάξο και όταν ήρθε η ώρα να επιλέξει επάγγελμα κριτήριο της ήταν η αγάπη και το μεράκι. Ήθελε να ξυπνάει με διάθεση να πάει στη δουλειά. Και την βρήκε στο κατάστημα με τα σανδάλια που διατηρεί ο Κώστας Παγώνης δεύτερης γενιάς σανδαλοποιός.

Δίπλα στην Δέσποινα ο Γιάννης. Ο 27χρονος μουσικός από το Σκαδό που παίζει λαούτο και βιολί γνωρίστηκε με τον ιδιοκτήτη του καταστήματος σε μία ερασιτεχνική θεατρική ομάδα. Όταν περνώντας έξω από το κατάστημα είδε την αγγελία ότι ζητείται προσωπικό του ζήτησε να τον πάρει στη δουλειά. Και αποδείχθηκε ότι εκτός από την μουσική είχε ταλέντο και στα σανδάλια αφού σε πολύ λίγο χρόνο φτιάχνει πραγματικά αριστουργήματα.

Ο τρίτος της παρέας είναι ο 30χρονος Ομάρ. Μετανάστης από το Μάλι της Αφρικής όπου ο πατέρας του είχε ένα εργαστήρι που έφτιαχνε παπούτσια και εκεί του μπήκε το «μικρόβιο» της τέχνης. Εδώ και πέντε χρόνια δουλεύει στο σανδαλοποιείο και ο ιδιοκτήτης τον θεωρεί όχι απλώς συνεργάτη αλλά και οικογένεια καθώς ο γιος του πάντρεψε τον Ομάρ με την εκλεκτή της καρδιάς του.

Κώστας Παγώνης: «Υπάρχει ελπίδα το επάγγελμα να επιβιώσει»

Μαζί με τους τρεις νέους σανδαλοποιούς δουλεύει και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ο οποίος μεγάλωσε με την εικόνα του να φτιάχνει σανδάλια να πρωταγωνιστεί σε όλες τις παιδικές του αναμνήσεις. Ο Κώστας Παγώνης έμαθε την τέχνη στην Δέσποινα, τον Γιάννη και τον Ομάρ αλλά και στον γιο του και τον 20χρονο εγγονό του που σπουδάζει οικονομικά και πλέον είναι υποδηματοποιός τέταρτης γενιάς.

«Όσο υπάρχουν νέοι που μένουν στον τόπο τους και αποφασίζουν να ασχοληθούν με τα παραδοσιακά επαγγέλματα και τις τέχνες υπάρχει ελπίδα ότι αυτά θα επιβιώσουν» λέει στον ALPHA.