Φυτεία κάνναβης με περισσότερα από 4.600 δενδρύλλια

Αστυνομικοί, εξάρθρωσαν εγκληματική οργάνωση, η οποία καλλιεργούσε μεγάλη φυτεία κάνναβης που ξεπερνούσε τα 4.600 δενδρύλλια, σε δασική περιοχή του νομού Φθιώτιδας.

Συνελήφθησαν τρία άτομα, ένας 50χρονος, ένας 33χρονος και ένας 38χρονος, με την Αστυνομία, να εκτιμά το κέρδος τους, σε περισσότερα από 9 εκατομμύρια ευρώ.

Οι αστυνομικοί, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, πραγματοποίησε επιχείρηση σε δασική περιοχή , σε δασική περιοχή του όρους Καλλιδρομίου στη Φθιώτιδα, όπου εντοπίστηκε σε διαμορφωμένο χώρο με πυκνή βλάστηση, μεγάλη φυτεία κάνναβης, σε επίπεδα, σε έκταση 25 στρεμμάτων περίπου, όπου καλλιεργούσαν συνολικά 4.670 δενδρύλλια κάνναβης.

Στο σημείο, εντοπίστηκαν τρία αυτοσχέδια αποξηραντήρια κάνναβης, σκηνές με εξοπλισμό διαβίωσης των κατηγορουμένων, αυτοσχέδια δεξαμενή νερού για άρδευση της φυτείας, φωτοβολταϊκό πάνελ για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, ποσότητα κάνναβης 412 γραμμαρίων, ένα πιστόλι, δυο γεμιστήρες, 22 φυσίγγια, κλπ.

Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα.