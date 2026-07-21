Άγριο επεισόδιο σε αμαξοστάσιο με… βαριοπούλα

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε χτες σε αμαξοστάσιο του ΟΑΣΘ όταν τρεις άνδρες ήρθαν στα χέρια.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, όλα ξεκίνησαν όταν ένας 60χρονος χτύπησε τον 42χρονο φύλακα του αμαξοστασίου στο χέρι με μία βαριοπούλα. Η κατάσταση εκτραχύνθηκε ακόμα περισσότερο όταν ο φύλακας κάλεσε σε βοήθεια έναν 59χρονο υπάλληλο του αμαξοστασίο τον οποίο ο 60χρονος απειλησε και έβρισε.

Ο 59χρονος αντέδρασε και οι δύο άνδρες πιάστηκαν στα χέρια.

Οι εμπλεκόμενοι προχώρησαν σε καταγγελίες ο ένας στον άλλον και συνελήφθησαν δύο από τους τρεις, ο 60χρονος και ο 59χρονος. Ο 42χρονος έλαβε τις πρώτες βοήθειες ενώ δεν κρίθηκε απαραίτητη η περαιτέρω νοσηλεία του στο νοσοκομείο.