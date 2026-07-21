Παιδί μόνο του στον 5ο όροφο στην Πάτρα

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στην Πάτρα, όταν ένα μικρό παιδί εντοπίστηκε μόνο του σε μπαλκόνι διαμερίσματος στον 5ο όροφο πολυκατοικίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της πλατείας Βουδ, όπου κάτοικοι άκουσαν το παιδί να φωνάζει τους γονείς του από το μπαλκόνι. Αντιλαμβανόμενοι ότι δεν υπήρχε κάποιος ενήλικας μαζί του και φοβούμενοι για την ασφάλειά του, ειδοποίησαν αμέσως την Άμεση Δράση.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο κινήθηκαν χωρίς καθυστέρηση. Ανέβηκαν στον όροφο της πολυκατοικίας και, με τη συνδρομή ενοίκων γειτονικού διαμερίσματος, πέρασαν στο μπαλκόνι όπου βρισκόταν το παιδί. Το πήραν με ασφάλεια στην αγκαλιά τους, το απομάκρυναν από το επικίνδυνο σημείο και φρόντισαν να το ηρεμήσουν.

Στη συνέχεια, το ανήλικο μεταφέρθηκε με περιπολικό στο αστυνομικό τμήμα, ενώ οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό των γονέων του και τις συνθήκες υπό τις οποίες το παιδί βρέθηκε μόνο του στο διαμέρισμα.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με την Αστυνομία να εξετάζει όλα τα στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη.