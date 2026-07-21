Εκτός κινδύνου τα θύματα της επίθεσης στην Ακρόπολη

Εκτός κινδύνου νοσηλεύονται οι δύο Αμερικανοί πολίτες που τραυματίστηκαν από επίθεση με μαχαίρι στην περιοχή της Ακρόπολης, με τους γιατρούς να παρακολουθούν την πορεία της υγείας τους, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποφασιστεί αν θα χρειαστεί η εισαγωγή τους στο νοσοκομείο.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στα Επείγοντα του νοσοκομείου «Ερυθρός Σταυρός», όπου τους παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα φέρει τραύμα στον μηρό, ενώ ο άνδρας τραυματίστηκε στον καρπό, όταν επιχείρησε να την προστατεύσει από τον δράστη.

Η επίθεση σημειώθηκε στην περιοχή της Ακρόπολης και προκάλεσε αναστάτωση σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της τουριστικής Αθήνας.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε το περιστατικό διερευνώνται από τις Αρχές.