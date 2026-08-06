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Εντυπωσιακές εικόνες από την αναπαράσταση της ναυμαχίας της Σάμου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
06/08/2026 17:31
Εντυπωσιακές εικόνες από την αναπαράσταση της ναυμαχίας της Σάμου

202 χρόνια συμπληρώθηκαν από την ιστορική νίκη των Ελλήνων κατά του οθωμανικού στόλου.

Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με την αναπαράσταση της ναυμαχίας, τα φαντασμαγορικά βεγγαλικά και το κάψιμο της βάρκας στο λιμάνι.

Το δρώμενο παραπέμπει στη δράση των πυρπολικών, τα οποία διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην έκβαση της ναυμαχίας.

 

Πηγή βίντεο: Mikres Diadromes Samou

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