Τραυματισμός 15χρονης στη Γριά Βάθρα Σαμοθράκης

Η ανήλικη εντοπίστηκε μετά από κλήση στο 112 και γεωεντοπισμό, μεταφέρθηκε με φορείο σε ασφαλές σημείο και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ.

Τραυματισμένη στο κεφάλι εντοπίστηκε μια 15χρονη το πρωί σε δύσβατη περιοχή στη θέση Γριά Βάθρα της Σαμοθράκης, έπειτα από επιχείρηση διάσωσης που πραγματοποίησε η Πυροσβεστική.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό τις πρωινές ώρες, μετά από κλήση της ανήλικης στο 112. Χάρη στον άμεσο γεωεντοπισμό της, κινητοποιήθηκαν οκτώ πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σαμοθράκης.

Οι διασώστες εντόπισαν τη 15χρονη τραυματισμένη στο κεφάλι, της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, την τοποθέτησαν σε φορείο και τη μετέφεραν με ασφάλεια σε προσβάσιμο σημείο.

Εκεί την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή της σε υγειονομική μονάδα, προκειμένου να της παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.