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Σύμη: Νεκρός ο 8ος αγνοούμενος

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
06/08/2026 16:37
Σύμη: Νεκρός ο 8ος αγνοούμενος
INTIME Φωτογραφία αρχείου

Τέλος μπήκε στο θρίλερ με τον 8ο αγνοούμενο στη Σύμη, καθώς η σορός που ανασύρθηκε χτες από την θαλάσσια περιοχή, κοντά στον Όρμο Πανορμίτη, ταυτοποιήθηκε.

Συγκεκριμένα επιβεβαιώθηκε πως η σορός ανήκει στον 8ο αγνοούμενο που επέβαινε στο ιστιοφόρο.

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Υπενθυμίζεται πως τα 8 άτομα επέβαιναν σε ιστιοφόρο. Όταν έπεσαν για κολύμπι το ιστιοφόρο παρασύρθηκε με αποτέλεσμα να μείνουν στην θάλασσα. Δύο από του επτά που είχαν εντοπιστεί στη θάλασσα, είχαν κολυμπίσει έως τον όρμο, ενώ αγνοούνταν ο 8ος.

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