“ Enola Gay…Έπρεπε να μείνεις στο σπίτι χθες”

Για πολλούς είναι γνωστό ως το πιο γνωστό τραγούδι Orchestral Manoeuvres In the Dark. Για άλλους πάλι ξυπνά μνήμες από το μακρινό 1945. Ήταν 6 Αυγούστου του 1945. Ώρα 8:15. Μία ώρα που άλλαξε την ιστορία για πάντα.

Το αμερικανικό βομβαρδιστικό Enola Gay άφησε πάνω από τη Χιροσίμα την πρώτη ατομική βόμβα που χρησιμοποιήθηκε ποτέ σε πόλεμο. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, μια ολόκληρη πόλη χάθηκε μέσα σε μια εκτυφλωτική λάμψη. Κτίρια εξαφανίστηκαν, χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν ακαριαία και όσοι επέζησαν βρέθηκαν αντιμέτωποι με έναν αόρατο εχθρό: τη ραδιενέργεια.

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Ποιος θα φανταζόταν ότι το όνομα μιας μητέρας θα έμενε για πάντα χαραγμένο στις πιο σκοτεινές σελίδες της ιστορίας; Ο Πολ Τίμπετς, κυβερνήτης και πιλότος του αεροσκάφους, είχε δώσει στο Β-29 το όνομα της μητέρας του, Ενόλα Γκέι Τίμπετς, λίγο πριν από την αποστολή. Ένα όνομα που ξεκίνησε ως μια προσωπική αφιέρωση, έμελλε λίγες ώρες αργότερα να συνδεθεί με την πρώτη πυρηνική επίθεση στην ιστορία της ανθρωπότητας.

Τρεις ημέρες αργότερα ακολούθησε το Ναγκασάκι. Λίγες ημέρες μετά, ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος έφτασε στο τέλος του. Η ανθρωπότητα, όμως, είχε ήδη περάσει σε μια νέα εποχή. Μια εποχή όπου ο άνθρωπος είχε αποκτήσει τη δύναμη να εξαφανίσει μια ολόκληρη πόλη μέσα σε μια στιγμή.

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Και ίσως αυτό να είναι το πιο βαρύ φορτίο που κουβαλά μέχρι σήμερα το όνομα Enola Gay. Δεν είναι μόνο ένα αεροπλάνο, ούτε απλώς μια σελίδα σε ένα βιβλίο ιστορίας. Είναι οι σιωπές όσων επέζησαν, τα πρόσωπα εκείνων που έχασαν αγαπημένους ανθρώπους και οι ζωές που άλλαξαν για πάντα μέσα σε μια στιγμή. Χρόνια αργότερα, το τραγούδι των Orchestral Manoeuvres in the Dark έθεσε ένα ερώτημα που ακούγεται ακόμη πιο ανατριχιαστικό αν σκεφτεί κανείς τι συνέβη εκείνο το πρωινό: «Enola Gay, is mother proud of little boy today?»(Enola guy ,είναι η μητέρα σου υπερήφανη για το μικρό αγόρι σήμερα;)

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Γιατί η Χιροσίμα δεν ήταν μόνο η έκρηξη μιας βόμβας. Ήταν η στιγμή που ο κόσμος αντίκρισε τη δύναμη και την ευθύνη της ανθρώπινης δημιουργίας. Και το όνομα Enola Gay έμεινε για πάντα ως μια υπενθύμιση πως πίσω από κάθε ιστορική στιγμή δεν υπάρχουν μόνο αριθμοί και ημερομηνίες, αλλά άνθρωποι, όνειρα και ζωές που δεν πρόλαβαν να συνεχιστούν. 81 χρόνια μετά εξακολουθεί να είναι ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα στην ιστορία της ανθρωπότητας.