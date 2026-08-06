Από 40 κύματα…για Του Σωτήρος

Ένα μοναδικό έθιμο διατηρούν οι κάτοικοι της Νέας Περάμου Καβάλας ενόψει της μεγάλης εορτής Μεταμόρφωσης του Σωτήρος.

Οι άνθρωποι συνηθίζουν να βουτούν στη θάλασσα το βράδυ και να ανάβουν φαναράκια. Έτσι και φέτος, όπως φαίνεται στο βίντεο, πλήθος ανθρώπων, μικροί και μεγάλοι βούτηξαν για το καθιερωμένο νυχτερινό μπάνιο στη θάλασσα.

Ωστόσο δε πραγματοποιήθηκε το έθιμο με τα φαναράκια λόγω των ισχυρών ανέμων που δεν επέτρεπε στους ανθρώπους να τα κρατήσουν αναμμένα.

Το έθιμο ήρθε στην περιοχή από τους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας. Κατά την παράδοση σημαίνει πως όποιοι βουτούν στην θάλασσα το βράδυ, θα περάσουν από 40 κύματα και θα αναβαπτιστούν.

Πηγή βίντεο: FACEBOOK FRAGEDAKIS ANTONIS