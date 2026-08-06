Σοβαρό τροχαίο με μηχανή στον κόμβο του Μπράλου

Ένα σοβαρότατο τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι στον κόμβο του Μπράλου όταν μετασχηματιστής έπεσε στο οδόστρωμα.

Συγκεκριμένα ο μετασχηματιστής έπεσε από τον γερανό που τον μετέφερε, στον δρόμο. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση μέχρι να βρεθεί τρόπος να επαναφορτωθεί ο μετασχηματιστής στον γερανό.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ- LAMIA REPORT

Κάποια στιγμή κατα τη διάρκεια των προσπαθειών ένα αυτοκίνητο που παραβίασε την πινακίδα stop βγήκε στον παράδρομο της Εθνικής.

@lamiareport.gr Σοβαρό τροχαίο με μηχανή στον παράδρομο στον κόμβο του Μπράλου . Χαμός έγινε πριν από λίγο τον κόμβο του Μπράλου . Αρχικά ένας τεράστιος μετασχηματιστής της ΔΕΗ που ήταν φορτωμένος σε γερανό έπεσε στο δρόμο . Αμέσως μετά στο ίδιο σημείο μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, η οδηγός του οποίου παραβίασε το STOP. Ο τραυματίας δικυκλιστής διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Λαμίας. ♬ πρωτότυπος ήχος – LamiaReport.gr



Εκείνη τη στιγμή δύο μηχανές κινούνταν στον παράδρομο με κατεύθυνση προς Θερμοπύλες. Η πρώτη μηχανή έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο το οποίο πετάχτηκε μπροστά. Ο οδηγός φορούσε τον απαραίτητο εξοπλισμό και κράνος που του έσωσαν τη ζωή. Ο άνδρας μεταφέρθηκε τραυμαυτισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.

Πηγή Βίντεο/φωτογραφίες: Lamiareport.gr