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Σοβαρό τροχαίο με μηχανή στον κόμβο του Μπράλου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
06/08/2026 15:40
Σοβαρό τροχαίο με μηχανή στον κόμβο του Μπράλου
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ- LAMIA REPORT

Ένα σοβαρότατο τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι στον κόμβο του Μπράλου όταν μετασχηματιστής έπεσε στο οδόστρωμα.

Συγκεκριμένα ο μετασχηματιστής έπεσε από τον γερανό που τον μετέφερε, στον δρόμο. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση μέχρι να βρεθεί τρόπος να επαναφορτωθεί ο μετασχηματιστής στον γερανό.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ- LAMIA REPORT

Κάποια στιγμή κατα τη διάρκεια των προσπαθειών ένα αυτοκίνητο που παραβίασε την πινακίδα stop βγήκε στον παράδρομο της Εθνικής.

@lamiareport.grΣοβαρό τροχαίο με μηχανή στον παράδρομο στον κόμβο του Μπράλου . Χαμός έγινε πριν από λίγο τον κόμβο του Μπράλου . Αρχικά ένας τεράστιος μετασχηματιστής της ΔΕΗ που ήταν φορτωμένος σε γερανό έπεσε στο δρόμο . Αμέσως μετά στο ίδιο σημείο μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, η οδηγός του οποίου παραβίασε το STOP. Ο τραυματίας δικυκλιστής διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Λαμίας.♬ πρωτότυπος ήχος – LamiaReport.gr


Εκείνη τη στιγμή δύο μηχανές κινούνταν στον παράδρομο με κατεύθυνση προς Θερμοπύλες. Η πρώτη μηχανή έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο το οποίο πετάχτηκε μπροστά. Ο οδηγός φορούσε τον απαραίτητο εξοπλισμό και κράνος που του έσωσαν τη ζωή. Ο άνδρας μεταφέρθηκε τραυμαυτισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.

Πηγή Βίντεο/φωτογραφίες:  Lamiareport.gr

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