Ένα ξεχωριστό ταξίδι στην ιστορία με γραμματόσημα του 1821

Η έκθεση γραμματοσήμων στον Ελληνόπυργο Καρδίτσας παρουσιάζει μοναδικά τεκμήρια από τη συλλογή του Ιωάννη Νασόπουλου. Ανοίγει τις πόρτες της, το Σάββατο 8 Αυγούστου στις 19:00 στο Πνευματικό Κέντρο Ελληνοπύργου σε μία μοναδική εκδήλωση.

Στο επίκεντρο βρίσκονται σειρές που τιμούν την ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου και την Επανάσταση του 1821. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν φιλελληνικά γραμματόσημα, μορφές ηρώων και σπάνιες εκδόσεις της εποχής.

Στόχος είναι η ανάδειξη της ιστορικής μνήμης της εξόδου του Μεσολογγίου μέσα από τη φιλοτελική τέχνη.Στην έκθεση θα παρουσιαστεί το γραμματόσημο με την Ελιά από την Σταμνά Μεσολογγίου, μια φωτογραφία του γνωστού παρουσιαστή Νίκου Αλιάγα που τα Γαλλικά Ταχυδρομεία τύπωσαν 500.000 αντίτυπα.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ελληνόπυργου στηρίζει την προσπάθεια αυτή. Η εκδήλωση απευθύνεται σε φίλους του γραμματοσήμου και της ιστορίας. Παράλληλα τα εκθέματα και έρχονται να συμπληρώσουν τη δική τους, μοναδική νότα στις εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου.

Το δικό του χρώμα στην εκδήλωση θα δώσει ο χαιρετισμός του γνωστού παρουσιαστή Νίκου Αλιάγα ο οποίος κατάγεται από το Μεσολόγγι.

Ο Νίκος Αλιάγας στον χαιρετισμό του επισημαίνει:

Η συλλογή του Ιωάννη Νασόπουλου δεν αποτελεί απλώς το έργο ζωής ενός παθιασμένου φιλοτελιστή. Είναι μια πράξη αντίστασης απέναντι στη λήθη. Μια βαθιά ανθρώπινη ανάγκη να κρατήσει ζωντανό το νήμα που ενώνει τον χρόνο με τις μνήμες, ένα ταξίδι που μας θυμίζει ποιοι είμαστε.

Κάθε γραμματόσημο είναι πράγματι ένα μικρό ταξίδι. Ένα κομμάτι χαρτί που διέσχισε αποστάσεις, πέρασε από χέρια ανθρώπων, αψήφησε τα σύνορα, τις ματαιοδοξίες κάθε εποχής και νίκησε τον χρόνο. Και όταν επάνω του αποτυπώνεται το Μεσολόγγι, δεν μεταφέρει μόνο μια εικόνα. Μεταφέρει μια θυσία που αρνήθηκε να ξεχαστεί. Ένα σύμβολο που μετουσιώνεται από γενιά σε γενιά και γίνεται συνείδηση.

Διακόσια χρόνια μετά την Έξοδο, αυτά τα μικρά έργα τέχνης μας θυμίζουν ότι η μνήμη δεν επιβιώνει από μόνη της. Χρειάζεται ανθρώπους να τη φροντίζουν με υπομονή, αγάπη και επιμονή. Ανθρώπους όπως ο Ιωάννης Νασόπουλος, που καταλαβαίνουν πως η ιστορία δεν διατηρείται μόνο στα σχολικά βιβλία και στους μεγάλους λόγους, αλλά και στα πιο ταπεινά αντικείμενα, εκεί όπου το χαρτί γίνεται φορέας ψυχής.Γιατί τελικά η αξία μιας συλλογής δεν βρίσκεται μόνο σε όσα συγκεντρώνει, αλλά σε όσα δεν αφήνει να χαθούν. Κι έτσι, το νήμα συνεχίζει να υφαίνει τη μνήμη, όπως ένα γράμμα που εξακολουθεί να φτάνει στον προορισμό του, ακόμη και δύο αιώνες αργότερα. Και εις αεί.