Συνεχίζονται οι αυτοψίες στα καμένα

Εικόνες βιβλικής καταστροφής στο Πόρτο Γερμενό με δεκάδες σπίτια να έχουν κριθεί ακατάλληλα.

Οργή και απόγνωση στα αποκαΐδια, με τους ειδικούς να συστήνουν την αποφυγή παραμονής για μεγάλο χρονικό διάστημα στην περιοχή, καθώς πρέπει να βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα.

Κλιμάκιο του δήμου και της περιφερείας βρίσκονται και σήμερα στο Πόρτο Γερμενό για την καταγραφή των ζημιών.