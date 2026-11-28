Ένα σπίτι γεμάτο όπλα βρήκαν οι αστυνομικοί στην Θεσσαλονίκη

Ένα σπίτι γεμάτο όπλα βρήκαν οι αστυνομικοί στην Θεσσαλονίκη ΕΛΑΣ

Συνελήφθη γυναίκα στο σπίτι της οποίας βρέθηκε ένα ολόκληρο οπλοστάσιο στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.Οι αστυνομικοί συνέλαβαν την 42χρονη ενώ αναζητούν και έναν 46χρονο .

Ειδικότερα, έπειτα από νομότυπη έρευνα που διενεργήθηκε σε οικία στην περιοχή του Λαγκαδά όπου διαμένουν οι ανωτέρω μαζί με την ανήλικη κόρη της 42χρονης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• (1) δίκαννη καραμπίνα,

• (4) αεροβόλα όπλα που εκτοξεύουν μεταλλικά βλήματα,

• (2) όπλα κρότου,

• (1) πυρσός,

• (7) μαχαίρια,

• (641) φυσίγγια-σφαιρίδια,

• (2) κουκούλες τύπου FULL FACE,

• (2) φορητοί ασύρματοι συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΛ.ΑΣ.,

• (1) καπέλο της ΕΛ.ΑΣ.,

• (3) ανιχνευτές μετάλλων,

• (1) συσκευασία κάνναβης βάρους (2,6) γραμμαρίων,

• (2) DRONE,

• (1) μονάδα καταγραφικού από κύκλωμα βιντεοσκόπησης οικείας,

• (1) κινητό τηλέφωνο,

• (1) ζώνη πλήρους εξάρτησης με (7) θήκες και

• (1) συσκευή ευθυγράμμισής σκοπευτικών λέιζερ.

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης