Βόρεια Εύβοια: Επίθεση σε πατέρα με τα δύο παιδιά του για οπαδικούς λόγους – Τέσσερις συλλήψεις

Οι δράστες ανέκοψαν την πορεία του αυτοκινήτου, επιτέθηκαν στον οδηγό και συνελήφθησαν έχοντας στην κατοχή τους δύο σουγιάδες.

Επίθεση με οπαδικά κίνητρα δέχθηκαν ένας πατέρας, ο γιος του, η 12χρονη κόρη του και ένας φίλος τους στο Μαντούδι της Βόρειας Εύβοιας, όταν τέσσερις νεαροί φέρονται να τους επιτέθηκαν κατά την αποχώρησή τους από εκδήλωση για την κατάκτηση ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα θύματα επέστρεφαν από τη γιορτή όταν το όχημά τους ακινητοποιήθηκε από αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τέσσερις υποστηρικτές αντίπαλης ποδοσφαιρικής ομάδας. Οι δράστες κατέβηκαν από το όχημά τους και άρχισαν να χτυπούν το αυτοκίνητο, ενώ ένας εξ αυτών φέρεται να γρονθοκόπησε στο πρόσωπο τον οδηγό, μπροστά στον πατέρα με τα δύο παιδιά του.

Παρά την επίθεση που δεχόταν, ο οδηγός κατάφερε να θέσει σε κίνηση το όχημα και να απομακρυνθεί από το σημείο, ενώ αμέσως μετά ειδοποιήθηκε η Αστυνομία.

Αστυνομικοί της ΟΠΚΕ του Αστυνομικού Τμήματος Ιστιαίας εντόπισαν λίγο αργότερα τους τέσσερις νεαρούς και τους συνέλαβαν. Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή τους διακριτικά ποδοσφαιρικής ομάδας, καθώς και δύο αναδιπλούμενοι σουγιάδες.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας, πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητισμού και της νομοθεσίας περί όπλων.