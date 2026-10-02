Φωτιά στο Γιαννοχώρι Καστοριάς – Σηκώθηκε ελικόπτερο

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στο Γιαννοχώρι Νεστορίου, στην Καστοριά.

Το περιστατικό έγινε γνωστό στην Πυροσβεστική περίπου στις 13:30. Άμεσα ξεκίνησε μεγάλη κινητοποίηση για τον περιορισμό της φωτιάς.

Στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και πέντε πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού στο μέτωπο.

Στην επιχείρηση συμμετέχει και ο Δήμος Νεστορίου, ο οποίος κινητοποίησε υδροφόρα για την υποστήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Την ίδια ώρα, στο σημείο βρίσκεται το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης, που έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.