«Μέθη και κραυγές για αδρεναλίνη- Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι που σοκάρουν στην υπόθεση Μαζωνάκη

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι. Οι συνομιλίες των εργαζομένων, που περιλαμβάνονται στην έκθεση ανάλυσης της ΕΛ.ΑΣ., αποκαλύπτουν όσα φέρεται να συνέβαιναν στον χώρο, αλλά και τις αντιδράσεις μετά τον θάνατο του τραγουδιστή.

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Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι αναφορές στην 56χρονη γιατρό, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης, καθώς και όσα περιγράφονται για την πρακτική της να χορηγεί μέθη σε ασθενείς.

«Μέθη στην κόρη της»

Στις 26 Αυγούστου 2026, εργαζόμενοι του ιατρείου συνομιλούν για μια διαδικασία πλασμαφαίρεσης στην κόρη της 56χρονης.

Οι ατάκες που ανταλλάσσουν είναι χαρακτηριστικές:

«Η γυναίκα είναι για δέσιμο!!!!!», γράφει μία υπάλληλος.

«Η 2η τελειώνει σε 30’», απαντά συνάδελφός της.

«Α καλά», σχολιάζει η πρώτη, για να ακολουθήσει η φράση «Μέθη στην…», με αναφορά στην κόρη της γιατρού.

«Κοιμάται», αναφέρει άλλη εργαζόμενη.

«Είναι τρελή», καταλήγει η συνομιλία.

Το περιστατικό δεν φαίνεται να ήταν μεμονωμένο. Σε ομαδική συνομιλία στο Viber, γίνεται νέα αναφορά σε δυσκολίες κατά τη διάρκεια αντίστοιχης διαδικασίας.

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«Έσπασαν τρεις φορές οι φλέβες»

Στις 3 Σεπτεμβρίου 2026, εργαζόμενη ενημερώνει τις συναδέλφους της ότι η προηγούμενη ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη.

«Εχθές τελειώσαμε 12.15… Έσπασαν 3 φορές οι φλέβες. Μετά τη μέθη κουνιόταν πολύ», γράφει.

Παράλληλα, ζητά να προσέλθει αργότερα στην εργασία της, με την άδεια της γιατρού.

Η αντίδραση συναδέλφου της είναι άμεση: «Η και καθόλου… Αν είναι δυνατόν».

Λίγο αργότερα, η ίδια εργαζόμενη αναρωτιέται τι θα αντιμετωπίσουν την Παρασκευή. Η απάντηση είναι αποκαλυπτική για το κλίμα που επικρατούσε: «Δεν παλεύεται!!!».

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Η συνομιλία μετά τον θάνατο του τραγουδιστή

Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα μηνύματα που ανταλλάχθηκαν το απόγευμα της 9ης Σεπτεμβρίου, λίγα λεπτά μετά τη διακομιδή του Γιώργου Μαζωνάκη στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σε συνομιλία μέσω WhatsApp, εργαζόμενη αναφέρει, ότι στους τραυματιοφορείς δεν γνωστοποιήθηκε πως είχε προηγηθεί χορήγηση μέθης.

«Δεν είπαν στους τραυματιοφορείς… Ότι του κάνανε μέθη», γράφει.

Συνομιλητής της, αντιδρά έντονα, σχολιάζοντας τις πιθανές συνέπειες σε περίπτωση νεκροψίας.

«Καλά βλαμμένοι είναι… Αν πεθάνει και του κάνουν νεκροψία θα το δουν και θα τους πάνε για ανθρωποκτονία εξ αμελείας και απόκρυψη στοιχείων», απαντά.

Η εργαζόμενη συμφωνεί, γράφοντας: «Εννοείται».

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Το τηλεφώνημα για τη μιδαζολάμη

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και μια τηλεφωνική επικοινωνία της 56χρονης, επτά ημέρες πριν από τον θάνατο του τραγουδιστή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, η γιατρός επικοινώνησε με πρόσωπο που θα μπορούσε να της προμηθεύσει μιδαζολάμη, αναφέροντας ότι είχε ξεμείνει από το συγκεκριμένο φάρμακο.

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«Να στείλω κάποιον αύριο να του δώσεις μιδαζολάμη γιατί δεν έχω καθόλου;», ρωτά.

Ο συνομιλητής της απαντά θετικά και κανονίζουν την παραλαβή για το επόμενο πρωί, μεταξύ 10:00 και 11:00.

«Σούπερ θα δώσω το τηλέφωνό σου στον Γ.», καταλήγει η 56χρονη.

Η κατάθεση της 19χρονης και οι τελευταίες στιγμές

Σημαντικό μέρος της δικογραφίας αποτελεί και η κατάθεση της 19χρονης κόρης των δύο προφυλακισθέντων γιατρών.

Η νεαρή περιγράφει όσα έζησε στο ιατρείο της Καρνεάδου, κάνοντας αναφορές στη διαδικασία που ακολουθήθηκε και στα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της παραμονής της εκεί.

Στο ίδιο υλικό περιλαμβάνεται η περιγραφή των δραματικών στιγμών κατά τις οποίες, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται, εργαζόμενη βγήκε από τον χώρο όπου βρισκόταν ο τραγουδιστής και άρχισε να φωνάζει «αδρεναλίνη!».

Οι συνομιλίες, οι τηλεφωνικές επικοινωνίες και οι καταθέσεις αποτελούν πλέον βασικά κομμάτια της έρευνας για την υπόθεση.