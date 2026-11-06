Συνελήφθη 43χρονος για τη διπλή ανθρωποκτονία στο Λουτράκι

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται από χθες το πρωί ένας 43χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις για τη διπλή ανθρωποκτονία που σημειώθηκε τον Οκτώβριο του 2020 στο Λουτράκι.

Ο άνδρας συνελήφθη έπειτα από επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε διαμέρισμα στα Κάτω Πατήσια, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν όπλο, δύο χειροβομβίδες και πυροδοτικούς μηχανισμούς.

Για τον εντοπισμό του 43χρονου προηγήθηκε αξιοποίηση πληροφοριών από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε παρουσία εισαγγελικού λειτουργού και με τη συνδρομή της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (ΕΚΑΜ).

Η διπλή ανθρωποκτονία στο Λουτράκι

Οι καταδικαστικές αποφάσεις αφορούσαν τη δολοφονία δύο ανθρώπων σε εξοχική κατοικία στο Λουτράκι Κορινθίας, τη νύχτα της 10ης προς την 11η Οκτωβρίου 2020. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 43χρονος φέρεται να σκότωσε με τσεκούρι μία αλλοδαπή γυναίκα και έναν Έλληνα άνδρα.

Στη συνέχεια, φέρεται να αφαίρεσε χρήματα και κοσμήματα από τα θύματα, ενώ μετέφερε το αυτοκίνητο της γυναίκας σε απομονωμένο σημείο και του έβαλε φωτιά.

Τι βρέθηκε στην έρευνα

Κατά την έρευνα στην κατοικία κατασχέθηκαν ένα ασημί πιστόλι με ξύλινη λαβή, δύο πλήρως λειτουργικές χειροβομβίδες, δύο πυροδοτικοί μηχανισμοί και τρία ζευγάρια μεταλλικών χειροπεδών. Οι αστυνομικοί εντόπισαν επίσης άδεια διαμονής άλλου προσώπου, η οποία έφερε τη φωτογραφία του 43χρονου.

Ο συλληφθείς κατηγορείται επιπλέον για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, πλαστογραφία, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και αλλοδαπών.

Παράλληλα, μέσω της INTERPOL και της συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές της Αλβανίας, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνής αναζήτηση για απόπειρα ένοπλης ληστείας κατά συναυτουργία.

Μαζί του συνελήφθη και μία 41χρονη αλλοδαπή, η οποία κατηγορείται για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 43χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών, ληστείας, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, του ΚΟΚ και περί παιγνίων.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.