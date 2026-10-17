Θεσσαλονίκη: Σε 24ωρη λειτουργία το Μετρό και επιλεγμένες λεωφορειακές γραμμές

Σε 24ωρη λειτουργία θα είναι σήμερα το Μετρό Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της 20ής «Ευρωπαϊκής Νύχτας Χωρίς Ατυχήματα», με στόχο την ασφαλή επιστροφή των πολιτών μετά τη νυχτερινή διασκέδαση. Παράλληλα, επιλεγμένες λεωφορειακές γραμμές θα λειτουργήσουν όλο το 24ωρο, προσφέροντας εναλλακτικές μετακίνησης και ενισχύοντας το μήνυμα «Αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί».

Στη Θεσσαλονίκη, με τη συμμετοχή του ΟΣΕΘ, του ΟΑΣΘ και του Μετρό Θεσσαλονίκης, το μετρό και επιλεγμένες λεωφορειακές γραμμές (Ν1, 14, 27, 32) θα λειτουργήσουν σε 24ωρη βάση τη βραδιά της δράσης, προσφέροντας μια ουσιαστική εναλλακτική στην οδήγηση μετά την κατανάλωση αλκοόλ.

Η κατανάλωση αλκοόλ πριν από την οδήγηση αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για θανατηφόρα τροχαία και σοβαρούς τραυματισμούς. Σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC), περίπου ένα στα τέσσερα θανατηφόρα τροχαία στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετίζεται με το αλκοόλ, ενώ εκτιμάται ότι περίπου 6.500 θάνατοι θα μπορούσαν να αποφεύγονται ετησίως, εάν όλοι οι οδηγοί τηρούσαν τη σχετική νομοθεσία.

Παράλληλα, ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας προβλέπει αυστηρότερες κυρώσεις για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, μεταξύ των οποίων υψηλά πρόστιμα, αφαίρεση άδειας οδήγησης και προσωρινή ακινητοποίηση οχήματος.