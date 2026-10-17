Άγιος Δημήτριος: Δοχείο με επικίνδυνο υλικό εντοπίστηκε σε κάδο απορριμμάτων

Ειδική επιχείρηση έγινε τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, οταν κάτοικοι ενημέρωσαν για αναθυμιάσεις που προέρχονταν από δοχείο που βρισκόταν σε κάδο απορριμμάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες το δοχείο περιείχε επικίνδυνο υλικό.Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα από τον 7ο Πυροσβεστικό Σταθμό, ενώ στο σημείο μετέβη και ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ.

Συνέδραμε επίσης κλιμάκιο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Οι δυνάμεις που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν το δοχείο και προχώρησαν στην απομάκρυνσή του από τον κάδο, εφαρμόζοντας το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ενεργειών. Ακολούθως, το αντικείμενο παραδόθηκε σε εξειδικευμένη ομάδα για τον περαιτέρω χειρισμό του.