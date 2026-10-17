Καιρός: Μύρισε Χειμώνας , καταιγίδες, κρύο και χιόνια ακόμα και στην Πάρνηθα

Χειμωνιάτικο το σκηνικό του καιρού και σήμερα με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας να καταγράφονται σε πολλές περιοχές της χώρας.Τα περισσότερα φαινόμενα θα εκδηλωθούν στην Ανατολική Μαγνησία, στην Εύβοια, στις Σποράδες, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, ενώ θα συνεχιστούν κατά τόπους και στα ανατολικά ηπειρωτικά.