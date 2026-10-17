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Καιρός: Μύρισε Χειμώνας , καταιγίδες, κρύο και χιόνια ακόμα και στην Πάρνηθα

Η πρόγνωση του Γιώργου Τσατραφύλλια
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
17/10/2026 08:32
Καιρός: Μύρισε Χειμώνας , καταιγίδες, κρύο και χιόνια ακόμα και στην Πάρνηθα
Χειμωνιάτικο σκηνικό σε ολόκληρη τη χώρα INTIME

Χειμωνιάτικο το σκηνικό του καιρού και σήμερα με  βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας να καταγράφονται σε πολλές περιοχές της χώρας.Τα περισσότερα φαινόμενα θα εκδηλωθούν στην Ανατολική Μαγνησία, στην Εύβοια, στις Σποράδες, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, ενώ θα συνεχιστούν κατά τόπους και στα ανατολικά ηπειρωτικά.

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