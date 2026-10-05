Έκλεβαν αυτοκίνητα και δίκυκλα στην Αττική

Οκτώ άτομα, ηλικίας από 18 έως 60 ετών, συνελήφθησαν σε Καματερό, Περιστέρι και Αχαρνές για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που φέρεται να έκλεβε αυτοκίνητα και δίκυκλα στην Αττική. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 350.000 ευρώ. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται και το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος της οργάνωσης.

Η δράση της οργάνωσης

Σύμφωνα με την έρευνα των Αρχών, η εγκληματική οργάνωση είχε ξεκινήσει τη δράση της από τα τέλη του 2025. Στο στόχαστρο έμπαιναν κυρίως Ι.Χ. αυτοκίνητα και δίκυκλα, κατά κανόνα μεγάλης αξίας.

Οι κλοπές γίνονταν κυρίως τις νυχτερινές ώρες. Τα μέλη της οργάνωσης φέρεται να παραβίαζαν τα οχήματα και να εξουδετέρωναν τα αντικλεπτικά συστήματα και άλλα μέτρα ασφαλείας, ώστε να μπορούν να τα αφαιρέσουν.

Τι βρήκαν οι Αρχές

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν 13 κλεμμένα και παραποιημένα οχήματα, καθώς και πινακίδες κυκλοφορίας, εξαρτήματα οχημάτων, συσκευές γεωεντοπισμού και συσκευές παρεμβολής συχνοτήτων.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν και τρία επιχειρησιακά οχήματα.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί συνολικά 23 κλοπές σε Χαϊδάρι, Περιστέρι, Αγίους Αναργύρους, Ίλιον, Νίκαια, Αχαρνές και Παλαιό Φάληρο.

Οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς οι Αρχές εξετάζουν τη συμμετοχή και άλλων ατόμων στην εγκληματική οργάνωση, με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.